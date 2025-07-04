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Пиотровский: VK Fest в Петербурге не отменят, шторм не повлиял на подготовку

Вода практически вплотную подошла к фестивальной сцене.

Источник: Комсомольская правда

Небывалая для июля непогода с подтоплениями и шквалистым ветром до 24 м/с создала серьезные трудности для подготовки к крупнейшему летнему фестивалю VK Fest, который должен стартовать в парке 300-летия уже завтра, 5 июля. Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, несмотря на сложные условия, мероприятие пройдет по плану — монтаж декораций и сцен продолжается в усиленном режиме.

— Вместе с организаторами мы следим за ситуацией. Безусловно, ваша безопасность и удобство — для нас всегда на первом месте, — написал Пиотровский в своем telegram-канале.

Напомним, что кадры с онлайн-камер «Лахта Центра» показывали тревожную картину: вода из Финского залива подступила к фестивальной зоне, частично затопив фундамент главной сцены на пляже.

— Палатки срывает ветром, работать приходится урывками, — рассказала очевидец Елена, участвующая в подготовке площадки.

Организаторы уверяют, что все конструкции рассчитаны на экстремальные погодные условия. Пока спасатели и коммунальщики борются с последствиями шторма в городе, на площадке кипит работа — тысячи петербуржцев и гостей города все же смогут провести эти выходные под любимую музыку.