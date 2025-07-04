Пиотровский: VK Fest в Петербурге не отменят, шторм не повлиял на подготовку

Небывалая для июля непогода с подтоплениями и шквалистым ветром до 24 м/с создала серьезные трудности для подготовки к крупнейшему летнему фестивалю VK Fest, который должен стартовать в парке 300-летия уже завтра, 5 июля. Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, несмотря на сложные условия, мероприятие пройдет по плану — монтаж декораций и сцен продолжается в усиленном режиме.