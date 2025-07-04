Белоусов провел совещание по перспективным медтехнологиям в войсках

Он поставил задачу за месяц отработать предложения по улучшению системы медобеспечения военнослужащих на линии боевого соприкосновения. Кроме того, Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить список новых технологий, которые было бы целесообразно внедрить в систему оказания медпомощи бойцам.