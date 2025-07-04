Белоусов провел совещание по перспективным медтехнологиям в войсках

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по внедрению перспективных медицинских технологий в российских войсках, сообщает военное ведомство.
«Минобороны на системной основе работает над совершенствованием военной медицины. Цель — выработать новые подходы к созданию в войсках современных способов медицинского обеспечения», — сообщил Андрей Белоусов на совещании.
Он поставил задачу за месяц отработать предложения по улучшению системы медобеспечения военнослужащих на линии боевого соприкосновения. Кроме того, Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить список новых технологий, которые было бы целесообразно внедрить в систему оказания медпомощи бойцам.
Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов провел совещание по вопросам разминирования курского приграничья.