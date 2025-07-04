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Белоусов провел совещание по перспективным медтехнологиям в войсках

Андрей Белоусов поручил отработать предложения по улучшению системы медобеспечения бойцов РФ.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по внедрению перспективных медицинских технологий в российских войсках, сообщает военное ведомство.

«Минобороны на системной основе работает над совершенствованием военной медицины. Цель — выработать новые подходы к созданию в войсках современных способов медицинского обеспечения», — сообщил Андрей Белоусов на совещании.

Он поставил задачу за месяц отработать предложения по улучшению системы медобеспечения военнослужащих на линии боевого соприкосновения. Кроме того, Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить список новых технологий, которые было бы целесообразно внедрить в систему оказания медпомощи бойцам.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов провел совещание по вопросам разминирования курского приграничья.

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