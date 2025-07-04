От почечной недостаточности до слепоты: врач объяснила важность лечения гипертонии

Возраст, стрессы, нездоровая диета — многие привыкли оправдывать высокое артериальное давление жизненными обстоятельствами и воспринимать, как часть жизни. А ведь гипертония требует обязательного обращения к врачу, в противном случае состояние может вызвать тяжелые последствия, об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила врач-кардиолог Ирина Поляева.