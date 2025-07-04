От почечной недостаточности до слепоты: врач объяснила важность лечения гипертонии

Возраст, стрессы, нездоровая диета — многие привыкли оправдывать высокое артериальное давление жизненными обстоятельствами и воспринимать, как часть жизни. А ведь гипертония требует обязательного обращения к врачу, в противном случае состояние может вызвать тяжелые последствия, об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила врач-кардиолог Ирина Поляева.
— Гипертония может привести к повреждению почек и развитию хронической почечной недостаточности. Кроме того, повышенное давление влияет на сосуды глаз, что грозит ухудшением зрения вплоть до полной его потери, — сказала доктор.
Медик добавила, что при высоком артериальном давлении также страдают сердце и мозг. Именно поэтому на фоне гипертонии нередко развиваются инфаркты и инсульты. Симптомами гипертонии являются головные боли, головокружения, снижение остроты зрения.
Гипертония — это заболевание сердечно-сосудистой системы, при котором у человека повышается артериальное давление. С возрастом люди сталкиваются с гипертонией всё чаще — 65-летние и старше страдают от повышенного давления в 60−70% случаев, передает телеканал «Царьград».
Кстати, большое количество соли и консервантов в сосисках и колбасах способствует повышению артериального давления и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. А из-за высокой концентрации насыщенных жиров и натрия такие продукты могут стать причиной гипертонии и ухудшения состояния сердца, предупредил Life.ru.