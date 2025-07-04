Врач заявила о связи наращивания ресниц и развития инфекций

Наращивание ресниц способно спровоцировать развитие воспаления век, а также повышает риски развития инфекций глаз. Об этом заявила в разговоре с изданием «Газете.Ru» офтальмолог Ольга Коникова.
— Густой веер ресниц создает теплую влажную среду, где активно размножаются бактерии. Это повышает риск инфекций. Если ресницы не очищать, на них накапливаются бактерии и жир. Это нарушает работу желез, из-за чего возникает сухость глаз и усиливается воспаление, — объяснила медик.
Доктор добавила, что постоянное раздражение может привести к повреждению роговицы и другим хроническим проблемам, в том числе, нарушению зрения.
Ещё одним неприятным эффектом от наращивания будут аллергические реакции кожи на клей и прочие ингредиенты смесей для обработки ресниц, предупредил Life.ru.
Кроме того, корень ресницы, на которую наклеиваются искусственные, может не справиться с дополнительным весом, травмироваться и атрофироваться, что чревато выпадением и прекращением роста ресниц. Особую опасность процедура представляет для обладательниц тонких и слабых ресниц, передает RT.