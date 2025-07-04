Врач заявила о связи наращивания ресниц и развития инфекций

Кроме того, корень ресницы, на которую наклеиваются искусственные, может не справиться с дополнительным весом, травмироваться и атрофироваться, что чревато выпадением и прекращением роста ресниц. Особую опасность процедура представляет для обладательниц тонких и слабых ресниц, передает RT.