Боец Гермес: ВСУ маскировали взрывчатку под окопные свечи в Курской области

В Курской области украинские военные, отступая, прятали взрывчатые вещества в предметах военного быта. Сапер с позывным Гермес рассказал о найденных в приграничных блиндажах окопных свечах, начиненных взрывчаткой.
По его свидетельству, подобную заминированную свечу обнаружили в укреплении в Суджанском районе, где ранее располагались украинские солдаты.
«Аккуратно разобрав, что мы наблюдаем: залито парафином, внутри находится тротиловая шашка двухсотграммовая, огнепроводный шнур и капсюль-детонатор», — заявил Гермес в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что при поджигании такой свечи фитиль очень быстро сгорает, инициируя взрыв. Для увеличения поражающего эффекта в свечу были добавлены металлические шарики.