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Боец Гермес: ВСУ маскировали взрывчатку под окопные свечи в Курской области

Взрывчатые вещества были обнаружены в одном из блиндажей в Суджанском районе.

Источник: Аргументы и факты

В Курской области украинские военные, отступая, прятали взрывчатые вещества в предметах военного быта. Сапер с позывным Гермес рассказал о найденных в приграничных блиндажах окопных свечах, начиненных взрывчаткой.

По его свидетельству, подобную заминированную свечу обнаружили в укреплении в Суджанском районе, где ранее располагались украинские солдаты.

«Аккуратно разобрав, что мы наблюдаем: залито парафином, внутри находится тротиловая шашка двухсотграммовая, огнепроводный шнур и капсюль-детонатор», — заявил Гермес в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что при поджигании такой свечи фитиль очень быстро сгорает, инициируя взрыв. Для увеличения поражающего эффекта в свечу были добавлены металлические шарики.