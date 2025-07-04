Названы популярные у россиян направления для путешествий этим летом

— Заметнее всего в этом сезоне вырос спрос на перелеты в Кишинев, сюда забронировано в четыре раза больше билетов, чем прошлым летом. Также растет интерес туристов к Бресту. В город в Белоруссии куплено в 2,5 раза больше авиабилетов, чем прошлым летом", — говорится в опубликованном сообщении.