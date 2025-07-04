Названы популярные у россиян направления для путешествий этим летом

Российские туристы стали активнее летать в страны СНГ, в том числе в Белоруссию и Молдавию. К такому выводу пришли аналитики сервиса по покупке авиабилетов, результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».
— Заметнее всего в этом сезоне вырос спрос на перелеты в Кишинев, сюда забронировано в четыре раза больше билетов, чем прошлым летом. Также растет интерес туристов к Бресту. В город в Белоруссии куплено в 2,5 раза больше авиабилетов, чем прошлым летом", — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что у россиян также вырос спрос на города европейский стран. В частности, чаще стали покупать билеты в Неаполь, доля которого выросла в два раза. А также в Бергамо, Валенсию, Париж.
Ранее RT напомнил туристам из РФ о необходимости медицинской страховки для путешествий за рубеж. Медстраховка особенно необходима тем, кто отправляется в отпуск с детьми. В среднем стоит она €9—10 за десять дней.
Тем временем, россияне стали бронировать необычные экзотические туры, передает «Москва 24». Разброс в запросах туристов большой — от каникул в Якутии до поездки в Папуа-Новую Гвинею.