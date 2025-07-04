Врач перечислил неочевидные симптомы рака почки

Рак почки — коварное заболевание, которое может годами протекать почти бессимптомно. О первых неочевидных признаках онкологии сообщил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-онкоуролог Дебо Бёден.
— Кровь в моче — первый тревожный звоночек. Иногда моча приобретает выраженный розовый или красноватый оттенок. Еще один частый симптом — боль в пояснице или боку. На ранних стадиях она может быть эпизодической и слабо выраженной. Постоянная отечность ног тоже может быть связана с раком почки, — заявил медик.
Доктор добавил, что также следует насторожиться при постоянной слабости, повышении артериального давления, снижении уровня гемоглобина.
По данным телеканала «Царьград», рак почки занимает 10-е место среди всех видов рака, поражая преимущественно мужчин старше 40 лет. Но случаи заболевания бывают и в более молодом возрасте.
Среди базовых исследований почек есть общий анализ мочи, крови, также при наличии показаний врач может назначить УЗИ почек, КТ, биопсию, передает RT.