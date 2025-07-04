Врач перечислил неочевидные симптомы рака почки

— Кровь в моче — первый тревожный звоночек. Иногда моча приобретает выраженный розовый или красноватый оттенок. Еще один частый симптом — боль в пояснице или боку. На ранних стадиях она может быть эпизодической и слабо выраженной. Постоянная отечность ног тоже может быть связана с раком почки, — заявил медик.