Тайны и легенды Купальской ночи: что скрывается за традициями праздника

Лешие также могли появляться в лесах и полях. Считалось, что они вредят тем, кто засыпал ночью, поэтому люди старались принимая участие в хороводах, играх и прыжках через костер, чтобы обезопасить себя от нечистой силы. Домовые, по легенде, в эту ночь катались на лошадях и могли загонять их до смерти. В связи с этим считалось необходимым тщательно запирать хлев в эту ночь, чтобы защитить домашних животных от возможного вреда со стороны домовых.