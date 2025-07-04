Тайны и легенды Купальской ночи: что скрывается за традициями праздника

В этот праздник принято разжигать огни.
Волшебная ночь на Ивана Купалу — одно из самых мистических событий года, окутанное легендами. Праздник традиционно отмечается в ночь с 6 на 7 июля. В это время жгут костры, гадают и ищут папоротник. Рассказываем о главных легендах и загадках праздника.
Легенды купальской ночи.
Вода, где прячутся русалки.
До захода солнца было принято обязательно купаться, так как существовало поверье, что в этот день вода в реках и озерах обладает целебными свойствами. Однако после наступления темноты входить в воду считалось опасным. Наши предки верили, что можно стать жертвой русалок, которые затягивают людей на дно. Для защиты от них в воду бросали крапиву или носили с собой полынь.
Девушки изготавливали венки из березовых веток и полевых цветов, которые затем пускали по воде. Считалось, что та, чей венок уплывет дальше других, первой выйдет замуж. Если же венок оставался на месте и кружился на воде, это воспринималось как предзнаменование измены.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИван Купала 2025: когда и как отмечать праздник, что нельзя делать.
Легенда о цветке Иван-да-Марья.
Согласно одной из преданий, Иван и Марья воспылали друг к другу чувствами, не подозревая о своем родстве — они были братом и сестрой. После заключения брака правда вскрылась, и, чтобы не быть разлученными, влюбленные превратились в один цветок. Желтый оттенок в нем олицетворяет Ивана, а фиолетовый — Марью.
Легенда о лешем.
Существует предание, согласно которому Леший воспылал чувствами к желтой фиалке по имени Марьюшка. Он сделал ей предложение руки и сердца, но получил отказ. Пытаясь добиться расположения Марьюшки, Леший стал сулить ей несметные дары и обещать достать звезды с неба. Фиалка вновь отвергла его ухаживания. На самом деле ее сердце уже принадлежало другому — фиолетовому цветку Иванушке, который рос неподалеку. Впоследствии Марьюшка и Иванушка соединились и стали одним цветком: желтые лепестки символизируют Марьюшку, а фиолетовые — Иванушку. Так, согласно легенде, и возник цветок «Иван-да-Марья».
Почему на Ивана Купала искали папоротник.
Наши предки верили, что о дин раз в году, в ночь на Ивана Купалу, расцветает папоротник. Однако точное описание этого цветка неизвестно никому. Считалось, что тот, кто найдет загадочный цветок, получит доступ к несметным сокровищам, сможет открывать любые замки без ключей и видеть то, что скрыто от остальных.
Наши предки искали цветущий папоротникФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
Однако по пути к папоротнику нужно пройти множество испытаний. В лесу путника подстерегают змеи, скрипящие деревья создают впечатление разговора, а сама земля словно уводит с пути. Только тот, кто не поддастся страху и останется в круге из соли или железа до самого момента цветения, может стать избранным.
Существует мнение, что некоторые люди все же находили этот цветок. Одни из них впоследствии разбогатели, другие исчезли бесследно, а третьи ослепли от яркого света, исходившего от растения.
В действительности известно, что папоротники не цветут. Лишь у некоторых редких видов этого растения, таких как Osmunda, образуются гроздья, напоминающие по форме цветы. Вероятно, именно они послужили поводом для появления мифа о цветущем папоротнике.
Какие загадочные существа появляются в ночь на Ивана Купалы.
В это время принято водить хороводыФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
В ночь на Ивана Купала, согласно народным поверьям, можно увидеть таинственные существа и растения. Считалось, что в ночь на Ивана Купала русалки и другие духи водоемов выходят на поиски неосторожных людей. Жертвами могли стать те, кто решался купаться после наступления темноты.
Их могли утянуть на дно, запутать в водорослях или заманить в подводное царство. В связи с этим существовал строгий запрет на ночное купание в этот период, чтобы избежать встречи с водяными духами.
Лешие также могли появляться в лесах и полях. Считалось, что они вредят тем, кто засыпал ночью, поэтому люди старались принимая участие в хороводах, играх и прыжках через костер, чтобы обезопасить себя от нечистой силы. Домовые, по легенде, в эту ночь катались на лошадях и могли загонять их до смерти. В связи с этим считалось необходимым тщательно запирать хлев в эту ночь, чтобы защитить домашних животных от возможного вреда со стороны домовых.
Как защищались от нечистой силы в Купальскую ночь: советы предков.
Освященная верба.
Вербу использовали для защиты от темных силФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Считалось, что именно в канун Ивана Купалы оживает нечисть, и людям нужно остерегаться проказ нежити— домовых, водяных, леших, русалок. Чтобы ведьмы не смогли отобрать молоко у коров, славяне втыкали в землю на пастбищах освященную вербу.
Таким же образом защищали не только различный скот, но и посевы. Также было принято втыкать острые предметы в стол, окна и двери, а если ведьме все же удавалось пробраться в дом, то снизу в стол втыкали нож, чтобы помешать ей выйти. В двери домов и хлевов снаружи втыкали косы и вилы, тем самым защищая все свое пространство от проникновения нечистой силы.
Крапива и полынь у порога.
Девушки защищали себя особенным способом: они клали на порог и подоконник крапиву или полынь, так как считалось, что именно этих растений боятся ведьмы и русалки. Существовало поверье, что домовые в эту ночь катались на лошадях и замучивали их до смерти, поэтому обязательно нужно было плотно закрыть хлев. Помимо домовых, лошадей могли похитить ведьмы, которые скакали на них на Лысую гору.
Уголь из купальского костра и плакун-трава.
Сильные магические свойства приписывались углю из купальского костра. Молодежь вытаскивала уголь из огня и бегала с ним как с факелом, размахивая над головой, а потом забрасывала в поле для защиты урожая от нечистой силы. Также наши предки считали, что корень плакун-травы, выкопанный накануне Ивана Купалы, мог обезвредить чары колдунов и ведьм. Предполагалось, что с помощью этого корня можно было изгнать бесов из одержимых.