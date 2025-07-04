Гей-парад* в России стал бы днем бокса, считает Беспутин

«Я даже боюсь представить, что когда-то было бы в России это мероприятие (гей-парад* — ред.)… Когда-то давно у кого-то мысли такие были, чтобы оно было проведено, но я думаю, боксеры бы точно сделали аналог, и тогда бы был день бокса в этот день. День боевых практик», — сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», посвященной Дню семьи, любви и верности.