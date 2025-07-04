Гей-парад* в России стал бы днем бокса, считает Беспутин

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что гей-парад* в России стал бы «днем боевых практик» для боксеров.
«Я даже боюсь представить, что когда-то было бы в России это мероприятие (гей-парад* — ред.)… Когда-то давно у кого-то мысли такие были, чтобы оно было проведено, но я думаю, боксеры бы точно сделали аналог, и тогда бы был день бокса в этот день. День боевых практик», — сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», посвященной Дню семьи, любви и верности.
День семьи, любви и верности отмечается 8 июля — в день памяти небесных покровителей семьи Петра и Февронии Муромских. Всероссийский парад семьи пройдет в этот день более чем в 100 городах России — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. По данным общероссийского движения «Сорок сороков», соорганизаторов парада, ожидается участие более 300 тысяч человек по всей России. В 2024 году парад семьи состоялся также в Приднестровье. В 2025 году планируется проведение парада в Белоруссии.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.