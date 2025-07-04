За 120 млн рублей: в Агиделе планируют запустить производство тракторной техники

На заседании инвестиционного комитета Башкирии был рассмотрен проект для города Агидель. Компания ООО «Климат-Мастер» предложила организовать производство тракторной техники и навесного оборудования.
Как сообщил мэр Агидели Денис Ирназаров, объем инвестиций в проект составит 120 миллионов рублей, что позволит создать до 40 новых рабочих мест. Разработанное предприятием оборудование, утверждает градоначальник, является уникальным и может эффективно использоваться в дорожном хозяйстве и сфере благоустройства.
По итогам обсуждения проект включен в перечень приоритетных инвестиционных инициатив республики. Для его реализации компании предоставят производственное помещение на льготных условиях.
— Реализация таких проектов действительно важна для экономического развития города и региона. Удачи всем участникам проекта, пусть он будет успешным! — заявил Ирназаров.
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