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За 120 млн рублей: в Агиделе планируют запустить производство тракторной техники

В Башкирии хотят запустить тракторный завод за 120 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

На заседании инвестиционного комитета Башкирии был рассмотрен проект для города Агидель. Компания ООО «Климат-Мастер» предложила организовать производство тракторной техники и навесного оборудования.

Как сообщил мэр Агидели Денис Ирназаров, объем инвестиций в проект составит 120 миллионов рублей, что позволит создать до 40 новых рабочих мест. Разработанное предприятием оборудование, утверждает градоначальник, является уникальным и может эффективно использоваться в дорожном хозяйстве и сфере благоустройства.

По итогам обсуждения проект включен в перечень приоритетных инвестиционных инициатив республики. Для его реализации компании предоставят производственное помещение на льготных условиях.

— Реализация таких проектов действительно важна для экономического развития города и региона. Удачи всем участникам проекта, пусть он будет успешным! — заявил Ирназаров.

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