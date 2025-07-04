Когда привычка ребенка грызть и жевать все вокруг — это сигнал его тела о помощи

Самое вредное — это запрещать. Запрет без замены вызывает стресс. А стресс только усиливает жевание. Еще хуже, если ребенка продолжают кормить исключительно мягкой пищей: кашами, пюре, напитками. Такая еда не дает нужной нагрузки на рот, и он окончательно отключается от сенсорной работы. Еще один риск — просто игнорировать поведение. Оно не пройдет само. Наоборот, может закрепиться и даже усилиться в более старшем возрасте.