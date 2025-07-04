Кто такой глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов, которого лишили российского гражданства

Процесс лишения Ибрагимова гражданства, а также аресты других азербайджанских криминальных авторитетов происходят на фоне заметного обострения отношений между Россией и Азербайджаном. Все началось с того, что в Екатеринбурге 27 июня были задержаны десятки выходцев из Азербайджана, которых подозревают в причастности к убийствам, совершенным в период с 2001 по 2011 год. Причем все задержанные постоянно проживали на территории РФ, имели российское гражданство и полностью попадают под российскую юрисдикцию.