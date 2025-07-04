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Кардиолог Иваницкая: одышка и головная боль могут говорить об ожирении сердца

Избыточное накопление жировых клеток в сердечной мышце ведет к ожирению сердца.

Источник: Комсомольская правда

Ожирение сердца, то есть накопление жировых клеток в сердечной мышце, — это заболевание, которое на ранних этапах проявляется нетипичными симптомами. Среди них — головные боли и одышка, об этом заявила в беседе с изданием «Газете.Ru» кардиолог Анастасия Иваницкая.

— Головная боль, снижение выносливости, повышение артериального давления, одышка — эти симптомы человек может почувствовать на ранних этапах ожирения сердца, — предупредила медик.

По ее словам, если не обратиться к врачу и не предпринять мер, то со временем болезнь прогрессирует. Тогда ситуация ухудшается и у пациента начинаются отеки нижних конечностей, накапливается жидкость в брюшной полости, появляется аритмия. Если ожирение сердца не лечить, то развивается сердечная недостаточность.

Ранее RT сообщил, что для профилактики избыточного накопления жировых клеток в сердечной мышце следует правильно питаться, поддерживать регулярную физическую активность.