Кардиолог Иваницкая: одышка и головная боль могут говорить об ожирении сердца

По ее словам, если не обратиться к врачу и не предпринять мер, то со временем болезнь прогрессирует. Тогда ситуация ухудшается и у пациента начинаются отеки нижних конечностей, накапливается жидкость в брюшной полости, появляется аритмия. Если ожирение сердца не лечить, то развивается сердечная недостаточность.