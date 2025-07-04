Как выбрать вкусную и полезную клубнику без химии: советы агронома

Сезон ягод в разгаре, однако, выбрать вкусные и полезные плоды — не самая простая задача даже для опытной хозяйка. Как определить сочный и спелый продукт без обработки химическими веществами, сообщил «Газете.Ru» агроном Ярослав Абрамов.
— Качественная клубника — ярко-красная, равномерного оттенка. Будьте осторожны с ягодами, которые выглядят слишком идеально. Их обрабатывают специальными составами, чтобы придать глянцевый блеск и продлить срок хранения, такая клубника имеет неестественный вкус. Стоит отказаться от ягод с повреждениями — это указывает на порчу, — предупредил специалист.
Он уточнил, что крупные ягоды могут быть водянистыми и менее сладкими. Аромат у свежей клубники насыщенный и чувствуется на расстоянии. На ощупь качественная клубника упругая, но не твердая.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что определить нитраты в клубнике просто — достаточно отрезать кусочек плода, погрузить его в стакан с водой, и наблюдать за реакцией. Если вода изменила цвет, это свидетельствует о присутствии нежелательных химических веществ.
Хранить клубнику следует в холодильнике немытой, в неглубоком контейнере, застеленном бумажным полотенцем для впитывания лишней влаги, передает RT.