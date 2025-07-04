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Дамба в Санкт-Петербурге была открыта

Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга сообщила, что затворы дамбы были открыты.

Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга сообщила, что затворы дамбы были открыты.

Синоптики рассказывали, что некоторые улицы в Санкт-Петербурге были подтоплены из-за дождей и ветра, но если бы не дамба, городу могло угрожать серьезное наводнение.

Условия для наводнения в Петербурге в июле были во второй раз за всю историю метеонаблюдений и впервые за полтора века. Чаще всего наводнения происходили осенью.

Читайте материал «Синоптик рассказал, повторится ли в Петербурге наводнение, описанное Пушкиным».