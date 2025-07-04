18-летняя дочь Абдулова подтвердила роман с 32-летним режиссёром

Ранее Life.ru писал, что актриса Ирина Пегова больше не скрывает свои отношения с Сергеем Мариным. Пара появилась вместе на Дне мороженого в московском ГУМе, где раздавала мороженое детям. Пеговой 47 лет, а Марин на 10 лет младше. Их познакомили съёмки сериала «Царская прививка» в 2023 году, где они сыграли любовников, и коллеги заметили их особую химию.