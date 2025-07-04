Названы самые полезные сорта сыров

— Самым полезным из твердых можно назвать пармезан, он богат белком, содержит много кальция и фосфора, которые помогают поддерживать здоровье наших костей и работу мышц. Помимо этого, во время ферментации образуются пробиотики, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника и помогают улучшать работу ЖКТ, — сообщила эксперт.