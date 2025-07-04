Названы самые полезные сорта сыров

Сыр — не только вкусный, но и полезный для здоровья продукт, больше всего пользы для организма принесут пармезан и моцарелла. Таким мнением с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделилась технолог, специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская.
— Самым полезным из твердых можно назвать пармезан, он богат белком, содержит много кальция и фосфора, которые помогают поддерживать здоровье наших костей и работу мышц. Помимо этого, во время ферментации образуются пробиотики, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника и помогают улучшать работу ЖКТ, — сообщила эксперт.
Что касается моцареллы, то, по словам специалиста, этот сыр, относится к типу мягкого сыра с низким содержанием жира. Также в моцарелле много белка и кальция.
По данным телеканала «Царьград», употребляющие много сыра люди не относятся к группе высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также они более защищены от диабета второго типа.
Ранее «Москва 24» сообщила, что при покупке сыра важно смотреть, чтобы состав был натуральным, не содержал заменителей молочного жира и белка.