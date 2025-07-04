Экс-нардеп Надежда Савченко опровергла слухи о попадании в плен

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко вышла на связь и опровергла распространившиеся слухи о попадании в плен. Об этом в пятницу, 4 июля, Савченко заявила в личном блоге.
— Не в плену я. Свободна и жива, — цитирует Надежду Савченко Lenta.ru.
Сообщения о якобы попадании в плен появились в украинских СМИ 3 июля. По данным журналистов, экс-парламентарий якобы участвовала в ночной вылазке 105-й бригады территориальной обороны у села Синьковка, где командовала штурмовой ротой. При попытке отступления колонна украинских военных попала под плотный обстрел российской артиллерии, оказалась отрезана от основных сил, связь с ней была потеряна.
Ранее, когда ходили слухи о ее смерти, она не спешила опровергать их, выдерживая паузу, заявил украинский журналист Всеволод Филимоненко. Так, еще 14 мая сообщалось, что помилованная президентом России Владимиром Путиным для обмена Надежда Савченко была якобы ликвидирована в зоне спецоперации. В России Савченко отправилась в тюрьму за передачу украинским военным координат местонахождения военкоров. После помилования Савченко вернулась на Украину, откуда отправилась в зону проведения спецоперации.