Экс-нардеп Надежда Савченко опровергла слухи о попадании в плен

Ранее, когда ходили слухи о ее смерти, она не спешила опровергать их, выдерживая паузу, заявил украинский журналист Всеволод Филимоненко. Так, еще 14 мая сообщалось, что помилованная президентом России Владимиром Путиным для обмена Надежда Савченко была якобы ликвидирована в зоне спецоперации. В России Савченко отправилась в тюрьму за передачу украинским военным координат местонахождения военкоров. После помилования Савченко вернулась на Украину, откуда отправилась в зону проведения спецоперации.