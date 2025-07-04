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Дочери Даны Борисовой диагностировали биполярное расстройство

Полина Борисова, 17-летняя дочь российской телеведущей Даны Борисовой, рассказала, что ей диагностировали циклотимию — легкую степень биполярного аффективного расстройства. Она отметила, что ее мать тоже страдает от этого заболевания и оно часто передается по наследству.

Полина Борисова, 17-летняя дочь российской телеведущей Даны Борисовой, рассказала, что ей диагностировали циклотимию — легкую степень биполярного аффективного расстройства. Она отметила, что ее мать тоже страдает от этого заболевания и оно часто передается по наследству.

Борисова-младшая сообщила, что ей назначили «довольно серьезные» препараты.

— Мания действительно ушла на время, но спустя пару месяцев я поняла, что они мне не помогают. У меня было много планов на лето: я хотела развивать свою карьеру и социальные сети, а также поступить в университет, но мой организм, видимо, был против, — рассказала девушка в личном блоге.

Она поблагодарила своих друзей и близких за поддержку, а также пообещала позднее поделиться подробностями.

16 января в СМИ появилась информация о том, что у российского рэпера Алишера Моргенштерна* может быть биполярное расстройство. В выписке из израильской психиатрической клиники, где в октябре 2024 года лечился исполнитель, говорится, что в течение нескольких лет у него наблюдались перепады настроения от депрессии до гипомании.

*Признан иностранным агентом в России по решению Министерства юстиции РФ.