Дочери Даны Борисовой диагностировали биполярное расстройство

— Мания действительно ушла на время, но спустя пару месяцев я поняла, что они мне не помогают. У меня было много планов на лето: я хотела развивать свою карьеру и социальные сети, а также поступить в университет, но мой организм, видимо, был против, — рассказала девушка в личном блоге.