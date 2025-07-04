Школу Ольги Берггольц отказались признавать памятником

Дом № 54 по проспекту Обуховской Обороны, где в 1920-х годах училась поэтесса Ольга Берггольц, не войдет в перечень объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.
— Комиссия признала, что здание бывшей 117-й трудовой школы, построенное в утилитарном стиле с неизвестным автором проекта, утратило историко-архитектурную ценность, — говорится в сообщении.
После переезда школы в 1963 году в новое здание (ныне лицей № 329) мемориальная функция перешла к современным музеям: в лицее хранят память о годах учебы Берггольц, а в школе № 340 воссоздали интерьер ее блокадной комнаты.
Решение комиссии открывает путь для реализации проекта Большого Смоленского моста, который улучшит транспортную доступность для 800 тысяч жителей. В Петербурге остаются 15 других мест, связанных с Берггольц, включая мемориальные доски на домах, где она жила, и памятники в разных районах города.