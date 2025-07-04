Школу Ольги Берггольц отказались признавать памятником

Решение комиссии открывает путь для реализации проекта Большого Смоленского моста, который улучшит транспортную доступность для 800 тысяч жителей. В Петербурге остаются 15 других мест, связанных с Берггольц, включая мемориальные доски на домах, где она жила, и памятники в разных районах города.