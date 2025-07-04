Диетолог предупредила, какие напитки опасно пить в жаркую погоду

Летний зной приносит не только жару, но и чувство жажды, которое становится особенно острым в горячие дни. О том, какие напитки лучше всего утоляют жажду и какие стоит избегать в летнюю жару, рассказала врач-диетолог, терапевт Татьяна Солнцева. По ее словам, не все жидкости одинаково хорошо утоляют жажду, и нужно подходить к выбору с умом. Об этом пишет aif.ru.
— Чистая вода — идеальное решение. Можно добавить в нее лимон, мяту, эстрагон, мелиссу, сок клюквы или других ягод и фруктов. С газом или без — дело вкуса, — пояснила эксперт.
Медик также порекомендовала пить воду с минерализацией менее 1 г/л. Она утоляет жажду и восполняет потерянные с потом электролиты. Однако минералка с высоким содержанием соли лучше избегать людям при наличии гипертонии. Она может вызвать скачок давления.
Эксперт добавила, что квас и домашний компот также являются хорошими напитками, если в них нет лишнего сахара. Особенно полезны кисломолочные напитки, такие как кефир и айран, они помогают восстанавливать электролитный баланс.
Солнцева также подчеркнула, что в жару стоит избегать алкоголя и напитков с большим количеством сахара. Эти напитки могут привести к обезвоживанию и набору лишнего веса.