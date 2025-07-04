Диетолог предупредила, какие напитки опасно пить в жаркую погоду

Летний зной приносит не только жару, но и чувство жажды, которое становится особенно острым в горячие дни. О том, какие напитки лучше всего утоляют жажду и какие стоит избегать в летнюю жару, рассказала врач-диетолог, терапевт Татьяна Солнцева. По ее словам, не все жидкости одинаково хорошо утоляют жажду, и нужно подходить к выбору с умом. Об этом пишет aif.ru.