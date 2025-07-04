Дочь Абдулова и Ткаченко с беременной женой: звезды собрались на закрытую презентацию

В Москве прошла премьера сериала в элитном кинотеатре в центре Москвы. Показ первых серий нового сезона проекта собрал не только тех, кто в нем снимался, но и просто любителей кинематографа. Удивительно, что в разгар лета удалось собрать достаточно редких посетителей светских мероприятий. Так, пришёл актёр Артём Ткаченко с глубоко беременной женой. На показе он признался, что у него будет мальчик. Кстати, в этот вечер Артём вообще был в цветнике и переобнимался с большим количеством девушек. Здесь была даже его бывшая- актриса Равшана Куркова. Но она с Артёмом, правда, не обнималась. Также пришла Екатерина Вилкова в белоснежном костюме и с яркой алой сумкой, которая стала предметом обсуждения светских модников. Актёр Артур Бесчастный не успел развестись со своей женой, как уже пришёл на показ сериала «Открытый брак. Акт второй».Елена Ханга в последнее время стала появляться на светских тусовках и радовать своих поклонников, хотя пропадала со светских радаров на много лет. Ну и совершенно не ожидали зрители увидеть на премьере единственную дочь Александра Абдулова Евгению. Похоже, девушка окончательно выросла, потому что стала тоже потихоньку выходить в свет. Правда, пока она это пытается сделать инкогнито, бегая от прессы на мероприятиях. Но СМИ все равно её находят. На этот раз Женя пришла даже с молодым человеком. Они традиционно попытались спрятаться за дальним столиком. Смотрите фоторепортаж с закрытой премьеры.