Камере удалось снять нападение на полицейских в Нальчике с нового ракурса

Нападение на полицейских в Нальчике попало на видео.
В Нальчике появилось новое видео нападения на сотрудников ДПС. Инцидент начался после того, как инспекторы остановили автомобиль для проверки документов.
Водитель вышел из машины и напал на одного из полицейских с ножом. Момент атаки зафиксировала камера с необычного ракурса. Действия нападавшего заметил проезжавший мимо патруль МВД.
На кадрах видно, как разбегаются прохожие. Кто-то забегал в здания, кто-то просто пытался уйти подальше от места происшествия.
Ранее сообщалось, что в Нальчике (Кабардино-Балкария) произошла стрельба. Неизвестные совершили нападение на наряд дорожно-патрульной службы, один сотрудник полиции получил ранение. Полицейские открыли огонь по преступникам.