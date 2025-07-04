Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Камере удалось снять нападение на полицейских в Нальчике с нового ракурса

В Нальчике появилось новое видео нападения на сотрудников ДПС. Инцидент начался после того, как инспекторы остановили автомобиль для проверки документов.

Нападение на полицейских в Нальчике попало на видео.

В Нальчике появилось новое видео нападения на сотрудников ДПС. Инцидент начался после того, как инспекторы остановили автомобиль для проверки документов.

Водитель вышел из машины и напал на одного из полицейских с ножом. Момент атаки зафиксировала камера с необычного ракурса. Действия нападавшего заметил проезжавший мимо патруль МВД.

На кадрах видно, как разбегаются прохожие. Кто-то забегал в здания, кто-то просто пытался уйти подальше от места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Нальчике (Кабардино-Балкария) произошла стрельба. Неизвестные совершили нападение на наряд дорожно-патрульной службы, один сотрудник полиции получил ранение. Полицейские открыли огонь по преступникам.