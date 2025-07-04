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Мэр города женился на крокодилице

Мэр мексиканского города вступил в символический брак с самкой маленького крокодила — каймана.

Мэр мексиканского города вступил в символический брак с самкой маленького крокодила — каймана. Об этом сообщает Reuters.

Свадьбу с рептилией, которую жители называют «маленькой принцессой», сыграл глава города Сан-Педро-Уамелула Даниэль Гутьеррес. Самку каймана перед церемонией нарядили в белое свадебное платье и пронесли по улицам. Кульминацией обряда стал поцелуй.

Агентство сообщает, что торжества продлились три дня. По словам одного из участников празднования, для местных жителей это является ритуалом, в котором они просят мать-землю и создателя об изобилии.

Ранее стало известно, что свадьбу между 39-летним британцем и девятилетней украинской девочкой сорвал в парижском Диснейленде бывший советский десантник.