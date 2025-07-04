Момент нападения на сотрудников ДПС в Нальчике сняла камера видеонаблюдения

Как уже сообщал Life.ru, в результате нападения один сотрудник получил серьёзное ножевое ранение, за его жизнь борются медики. Один нападавший был нейтрализован на месте, а второй предпринял попытку скрыться, но был быстро задержан. Установлено, что преступники являются сторонниками запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*. Процесс их задержания попал на видео.