Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Момент нападения на сотрудников ДПС в Нальчике сняла камера видеонаблюдения

Появилось новое видео нападения на инспекторов ДПС в Нальчике. Мужчина с ножом атакует сотрудников полиции, после чего они применяют огнестрельное оружие. Кадры инцидента публикует SHOT.

Источник: Life.ru

Момент нападения на сотрудников ДПС в Нальчике сняла камера видеонаблюдения. Видео © SHOT.

Как уже сообщал Life.ru, в результате нападения один сотрудник получил серьёзное ножевое ранение, за его жизнь борются медики. Один нападавший был нейтрализован на месте, а второй предпринял попытку скрыться, но был быстро задержан. Установлено, что преступники являются сторонниками запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*. Процесс их задержания попал на видео.

* Запрещённая в России террористическая организация.