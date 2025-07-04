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В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на 9-летнего ребенка

Задержанного доставят в следственные органы в ближайшее время.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения ребенку в Сергиевом Посаде, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из Московской области в кратчайшие сроки задержали подозреваемого, нанесшего ножевое ранение ребенку в Сергиево-Посадском городском округе», — написала Ирина Волк в Telegram.

Она добавила, что в ближайшее время задержанного доставят в следственные органы.

По данным прокуратуры Московской области, предварительно, нападение на 9-летнего мальчика произошло вечером 4 июля. Когда ребенок сидел на качелях, к нему сзади подошел мужчина и ударил его ножом. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Коми мужчина напал с ножом на посетителя вагона-ресторана. Впоследствии возбудили уголовное дело.

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