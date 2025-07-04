В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на 9-летнего ребенка

Полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения ребенку в Сергиевом Посаде, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Мои коллеги из Московской области в кратчайшие сроки задержали подозреваемого, нанесшего ножевое ранение ребенку в Сергиево-Посадском городском округе», — написала Ирина Волк в Telegram.
Она добавила, что в ближайшее время задержанного доставят в следственные органы.
По данным прокуратуры Московской области, предварительно, нападение на 9-летнего мальчика произошло вечером 4 июля. Когда ребенок сидел на качелях, к нему сзади подошел мужчина и ударил его ножом. Пострадавшего госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в Коми мужчина напал с ножом на посетителя вагона-ресторана. Впоследствии возбудили уголовное дело.