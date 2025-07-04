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Reuters: из-за аномальной жары в Японии в мире прогнозируется дефицит матчи

Регион Киото, на долю которого приходится около 25% всего японского производства тэнтя, пострадал от жары.

Источник: Аргументы и факты

Экстремальная жара в Японии вызвала падение объемов производства матчи, о чем сообщает Reuters со ссылкой на заявления представителей японского фермерского сектора.

«Рекордные температуры в Японии в этом году привели к сокращению производства зеленого чая матча, что привело к напряжению поставок и росту цен до рекордно высокого уровня на фоне растущего мирового спроса», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что регион Киото, обеспечивающий приблизительно четверть всего японского производства тэнтя (сырья для матчи), серьёзно пострадал от аномальной жары. По данным источника, неблагоприятные погодные условия спровоцировали снижение урожайности в апреле и мае.

Фермер в шестом поколении Масахиро Ёсида сообщил, что в 2025 году ему удалось собрать только 1,5 тонны тэнча, что составляет на 25% меньше его обычного объема производства.

В последние годы наблюдается рост популярности этого напитка, что связано со стремлением нового поколения выбирать более полезные для здоровья продукты.