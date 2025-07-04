Уже четыре дня идут поиски 33-летнего уфимца с проблемами со здоровьем

Как сообщают активисты, местонахождение мужчину неизвестно уже четыре дня, 30 июня он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 180 сантиметров, у него среднее телосложение, черные волосы и карие глаза. Был одет в сине-зеленую футболку, серое трико, темные кеды и красную кепку.