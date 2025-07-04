Советский десантник не дал украинке выдать девятилетнюю дочь замуж за 39-летнего британца: операция в Диснейленде

В Париже бывший советский десантник помешал 39-летнему британцу жениться на девятилетней школьнице. Он остановил церемонию, организованную в местном Диснейленде. Об этом сообщает газета The Mirror.
Как отмечает издание, сомнительную церемонию организовал британец по имени Джеки Джадж. В прошлом он был судим за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, но, видимо, не образумился. Поэтому закатил пышную церемонию ценой в 130 тысяч евро. На эти деньги он нанял оркестр и пригласил свыше ста актеров массовки.
Вот только среди актеров оказался 54-летний латвиец Виталийс. До распада СССР мужчина служил в ВДВ. Он до последнего полагал, что свадьба будет с матерью девочки, но за пять часов до церемонии раскрыл правду. Выяснилось, что «невеста» — девятилетняя школьница.
Терпеть мужчина не стал. Поэтому сразу же отказался от участия и поспешил его сорвать. Сделать это открыто оказалось сложно. Поэтому понадобились навыки из ВДВ. Он тайно проник на территорию Диснейленда без билета, после чего передал одному из сотрудников записку. В ней было указано, что свадьба не настоящая, а невесте всего девять лет.
К счастью, работники Диснейленда отреагировали незамедлительно. Они вызвали полицию, и та арестовала горе-жениха. Тогда же была задержана мать девочки — 41-летняя украинка, пытавшаяся выдать дочь замуж за иностранца. Женщина была знакома с Джаджем, ездила с ним на отдых и принимала от него деньги. Всего в полиции оказались четыре участника так называемой церемонии.
В свою очередь, британец попытался оправдаться. Заявил, мол, он просто артист, а все вокруг — съемки фильма. Но актерская игра оказалась такой же правдивой, как свадьба. Поэтому ему никто не поверил. К счастью, ребенок не пострадал — медицинское обследование показало, что физическому или сексуальному насилию девочка не подвергалась.
Не менее скандальный случай недавно произошел в Индии. Но там обошлось без детей. Просто взрослый мужчина сорвал свадьбу, станцевав под скандальную песню. Такое поведение взбесило отца невесты, и он обвинил парня в унижении семейных ценностей. Затем он покинул зал, а за ним ушла и сама невеста.