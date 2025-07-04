Советский десантник не дал украинке выдать девятилетнюю дочь замуж за 39-летнего британца: операция в Диснейленде

Терпеть мужчина не стал. Поэтому сразу же отказался от участия и поспешил его сорвать. Сделать это открыто оказалось сложно. Поэтому понадобились навыки из ВДВ. Он тайно проник на территорию Диснейленда без билета, после чего передал одному из сотрудников записку. В ней было указано, что свадьба не настоящая, а невесте всего девять лет.