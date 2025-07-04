Страшная жара терзает Молдову: Неделя заканчивается 40-градусным пеклом — на солнце лучше не выходить

В субботу, 5 июля, ожидается жаркая погода. Максимальная температура воздуха достигнет +30°C. Ветер северо-восточный.
На воскресенье синоптики объявили «оранжевый код» метеоопасности на большей части территории Молдовы.
В северных районах завтра днём воздух прогреется до +30 °C, ночью температура опустится до +23 °C.
В центральной части страны днём температура достигнет +32 °C, ночью около +25 °C.
На юге Молдовы будет особенно жарко до +35 °C днём и +27 °C ночью.
В Кишиневе максимальная дневная температура составит до +33°C. Ночью около +28 °C.
Друзья, запасайтесь водой и солнцезащитным кремом!
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