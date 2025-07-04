Двигатели из Самары помогли в запуске ракеты к Международной космической станции

Поздно вечером с космодрома Байконур успешно стартовал российский космический корабль «Прогресс МС-31», запущенный ракетой-носителем «Союз-2.1а». Важную роль в успешном старте сыграл двигатель, произведённый в Самаре.
Запуск состоялся в 22 часа 32 минуты по московскому времени. За процессом запуска наблюдали миллионы зрителей онлайн.
Космическая миссия доставит 2,5 тонны груза на Международную космическую станцию (МКС), включающего аппаратуру, медицинское оборудование, продукты питания, одежду, топливные компоненты и прочие необходимые предметы.
В «Роскосмосе» сообщили, что полёт проходит строго по графику, стыковка со станцией запланирована на 6 июля.
Этот запуск наглядно продемонстрировал надежность двигателей российского производства и подчеркнул важную роль предприятий Самарской области в освоении космоса.
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