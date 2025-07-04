Москве и Подмосковью пообещали скорое «нашествие комаров»

Биолог Павел Глазков заявил, что вместе с потеплением жителям Москвы и Московской области следует ожидать увеличения активности комаров, сообщает Telegram-канал «Типичное Одинцово».
Кратковременные дожди, сочетающиеся с жаркой погодой, создадут условия для повышения активности и размножения комаров, сказал эксперт.
Комаров предположительно будет особенно много вблизи водоемов, в парковых зонах и там, где после дождей сохранилась стоячая вода.
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