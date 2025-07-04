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Друг Балабанова продюсер Сельянов: Алёша заслужил улицу в свою честь в Екб

Память об Алексее Балабанове живет, и нас это очень радует, отметил Сельянов.

Источник: Аргументы и факты

Продюсер Алексей Сельянов прокомментировал информацию о том, что в Екатеринбурге появится улица, названная в честь режиссера культовых фильмов «Брат» и «Жмурки» Алексея Балабанова.

«Я рад, что на родине выдающегося русского режиссера Алексея Балабанова назовут улицу его именем, — отметил в беседе с aif.ru Сельянов. — Мне кажется, очень важно и правильно называть улицы не только в честь Пушкина и Достоевского, но и в честь наших отечественных современников, которые заслужили это».

Продюсер уточнил, что улица Балабанова расположится в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район), по соседству с улицей, названной в честь главного режиссера свердловских киностудий Ярополка Лапшина.

«Память об Алеше, конечно, живет, и нас это очень радует. И мы будем продолжать делать все возможное, чтобы о нем и его фильмах не забывали, будем поддерживать различные инициативы», — подытожил Сельянов.

Алексей Балабанов скончался 18 мая 2013 года на 55-м году жизни.