Друг Балабанова продюсер Сельянов: Алёша заслужил улицу в свою честь в Екб

«Я рад, что на родине выдающегося русского режиссера Алексея Балабанова назовут улицу его именем, — отметил в беседе с aif.ru Сельянов. — Мне кажется, очень важно и правильно называть улицы не только в честь Пушкина и Достоевского, но и в честь наших отечественных современников, которые заслужили это».