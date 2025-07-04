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В Самарской области впервые выпустили специалистов в области криогенной техники

На кафедре теплотехники и тепловых двигателей Самарского национального исследовательского университета имени академика С.

На кафедре теплотехники и тепловых двигателей Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва прошёл первый в регионе выпуск молодых инженеров-криогенщиков. Будущие специалисты защитили свои выпускные квалификационные работы по специальностям, связанным с производством, хранением и транспортировкой криогенных веществ, искусственным климатом и энергосберегающими технологиями.

Профессиональная подготовка выпускников направлена на обеспечение нужд промышленности в специалистах, обладающих знаниями и умениями в разработке оборудования для хранения жидкого кислорода, водорода и азота, а также создании технологий управления температурой окружающей среды и применением возобновляемой энергии.

Среди защищённых выпускных работ были отмечены проекты нескольких студентов:

— Полина Арестова исследовала влияние толщины стенок резервуаров с криогенными веществами на эксплуатационные характеристики,

— Анна Башарова изучила воздействие рабочего давления внутри сосудов на прочность конструкции,

— Екатерина Битерякова предложила инновационный проект криогенного накопителя энергии, использующего цикл Капицы,

— Василий Казандаев разработал конструкцию устройства накопления энергии на основе цикла Гейландта,

— Илья Овчинников предложил оптимизировать производство сжиженного природного газа малой производительности,

— Иван Павлихин представил проект криогенного аккумулятора энергии, основанного на термодинамическом цикле Клода.

Особенностью выпуска стало активное сотрудничество кафедры с промышленностью. Так, сопредседатель Государственной экзаменационной комиссии представляла компанию «Криогенмаш», крупнейший отечественный производитель оборудования для криогенных производств. Компания предоставит возможность студентам продолжить образование на целевой основе в рамках совместного образовательного проекта «Современные системы генерации энергии и холода», организованного совместно с университетом.

Выпускники смогут поступить в магистратуру Института двигателей и энергетических установок университета, где получат углубленные знания и профессиональные компетенции в перспективных направлениях современной инженерии и энергоснабжения.

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