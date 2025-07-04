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В Армении арестованные архиепископы решили объявить однодневную голодовку

Баграт Галстанян и Микаель Аджапахян, арестованные в Армении по обвинению в попытке захвата власти, объявят голодовку 5 июля.

Источник: Аргументы и факты

Арестованные священнослужители Армянской апостольской церкви — архиепископы Микаель и Баграт — решили объявить однодневную голодовку 5 июля.

В их заявлении говорится, что в День Конституции Армении, 5 июля, они устроят голодовку в знак протеста против направленных против них антиконституционных действий, сообщила адвокатская команда архиепископов.

Напомним, 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти был задержан предприниматель Самвел Карапетян. Позднее суд арестовал его на два месяца. По тому же объявлению были арестованы архиепископы Баграт Галстанян и Микаель Аджапахян.

Преследование Карапетяна началось после того, как он высказался в поддержку Армянской апостольской церкви.