В Армении арестованные архиепископы решили объявить однодневную голодовку

Арестованные священнослужители Армянской апостольской церкви — архиепископы Микаель и Баграт — решили объявить однодневную голодовку 5 июля.
В их заявлении говорится, что в День Конституции Армении, 5 июля, они устроят голодовку в знак протеста против направленных против них антиконституционных действий, сообщила адвокатская команда архиепископов.
Напомним, 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти был задержан предприниматель Самвел Карапетян. Позднее суд арестовал его на два месяца. По тому же объявлению были арестованы архиепископы Баграт Галстанян и Микаель Аджапахян.
Преследование Карапетяна началось после того, как он высказался в поддержку Армянской апостольской церкви.