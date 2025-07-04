В Армении арестованные архиепископы решили объявить однодневную голодовку

Напомним, 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти был задержан предприниматель Самвел Карапетян. Позднее суд арестовал его на два месяца. По тому же объявлению были арестованы архиепископы Баграт Галстанян и Микаель Аджапахян.