Спасатели экстренно эвакуировали с российского судна в Балтийском море помощника капитана

Помощника капитана российского судна «Гогланд Рифер», находящегося в Балтийском море, экстренно эвакуировали сотрудники МЧС.
По данным ведомства, представитель экипажа почувствовал ухудшение состояния, когда рефрижераторное судно двигалось по маршруту Санкт-Петербург — Норвежское море.
«Находящийся на борту помощник капитана почувствовал себя плохо, и ему потребовалась помощь», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
На помощь помощнику капитана направился поисково-спасательный отряд на спецсудне «Генерал Улыбин». Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшего, доставили на берег и передали врачам.
Накануне стало известно, что в поселке Некрасово Калининградской области утонула восьмилетняя девочка. В ведомстве сообщали, что семья отдыхала на озере, где не был оборудован официальный пляж.