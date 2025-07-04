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Спасатели экстренно эвакуировали с российского судна в Балтийском море помощника капитана

Помощника капитана российского судна «Гогланд Рифер», находящегося в Балтийском море, экстренно эвакуировали сотрудники МЧС.

Помощника капитана российского судна «Гогланд Рифер», находящегося в Балтийском море, экстренно эвакуировали сотрудники МЧС.

По данным ведомства, представитель экипажа почувствовал ухудшение состояния, когда рефрижераторное судно двигалось по маршруту Санкт-Петербург — Норвежское море.

«Находящийся на борту помощник капитана почувствовал себя плохо, и ему потребовалась помощь», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На помощь помощнику капитана направился поисково-спасательный отряд на спецсудне «Генерал Улыбин». Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшего, доставили на берег и передали врачам.

Накануне стало известно, что в поселке Некрасово Калининградской области утонула восьмилетняя девочка. В ведомстве сообщали, что семья отдыхала на озере, где не был оборудован официальный пляж.