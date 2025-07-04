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В Петербурге открыли дамбу, 38-е морское нагонное наводнение предотвращено

Комплекс предотвратил морское нагонное наводнение, расчетным уровнем воды в устье реки Невы +216 сантиметра БС.

Источник: администрация Санкт-Петербурга

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений открыли, 38-е морское нагонное наводнение предотвращено. Об этом сообщили в дирекции КЗС.

Ранее появились данные, что 4 июля вечером затворы Комплекса защитных сооружений города были закрыты для предотвращения морского нагонного наводнения.

«Четвертого июля в 18.48 по московскому времени затворы водопропускных и судопропускных сооружений… наводнений были переведены в штатный режим — положение “открыто”… Комплекс предотвратил морское нагонное наводнение, расчетным уровнем воды в устье реки Невы +216 сантиметра БС», — говорится в сообщении.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, когда в Санкт-Петербурге закончится наводнение. Причиной резкого подъема уровня воды стал сильный западный ветер, вызванный мощным циклоном, проходящим через Финляндию, заявил эксперт.