В Петербурге открыли дамбу, 38-е морское нагонное наводнение предотвращено

«Четвертого июля в 18.48 по московскому времени затворы водопропускных и судопропускных сооружений… наводнений были переведены в штатный режим — положение “открыто”… Комплекс предотвратил морское нагонное наводнение, расчетным уровнем воды в устье реки Невы +216 сантиметра БС», — говорится в сообщении.