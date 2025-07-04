Екатерина Вилкова впервые рассказала об открытом браке

Актриса Екатерина Вилкова появилась на светской кинопремьере и впервые за долгое время пообщалась с представителями СМИ. В процессе беседы Вилкова озвучила свое мнение по поводу так называемого открытого брака, который пытаются практиковать некоторые «продвинутые» личности.