Екатерина Вилкова впервые рассказала об открытом браке

Актриса Екатерина Вилкова появилась на светской кинопремьере и впервые за долгое время пообщалась с представителями СМИ. В процессе беседы Вилкова озвучила свое мнение по поводу так называемого открытого брака, который пытаются практиковать некоторые «продвинутые» личности.
Журналисты спросили артистку, как она относится к открытому браку- о нем идёт речь в сериале, где снялась актриса. Ответ звезды был категоричен.
«Отрицательно: либо брак, либо не брак» , — сообщила артистка.
Также корреспонденты поинтересовались, смогла бы Екатерина простить измену.
«Нет, я бы не смогла. Это предательство», — помрачнев, ответила Вилкова.
Как известно, Катя замужем за актёром Ильёй Любимовым уже 14 лет, поэтому, конечно же, у неё спросили, есть ли какие-то секреты сохранения отношений?
«Только любовь! В моем случае это так», — кратко сообщила артистка.
«Ну, а как же известная фраза, что любовь живет три года»? , — парировали журналисты.
«Хреново выбирали партнера» , — резюмировала Катя — и убежала вглубь кинотеатра.