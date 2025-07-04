Охлаждение коровников сочли бессильным в борьбе за удои

Опираясь на результаты этих замеров, климатологи оценили, как глобальное потепление повлияет на удой в десяти странах с самым крупным молочным скотоводством, в том числе и в России. По словам ученых, в самых жарких странах из этой десятки, в том числе в Индии, Пакистане и Бразилии, средний суточный удой снизится на 3,5−4% уже к середине столетия. В России, США и Франции этот показатель упадет на 1,5−2%, что может негативно повлиять на благополучие многих фермерских хозяйств, подытожили ученые.