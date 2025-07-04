Охлаждение коровников сочли бессильным в борьбе за удои

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Международный коллектив климатологов пришел к выводу, что средний удой молока упадет на 1,5−4% в ближайшие десятилетия в результате роста температуры на Земле и учащения волн жары даже в том случае, если большинство коровников будет оснащено системами охлаждения. Об этом сообщила пресс-служба Еврейского университета Иерусалима.
«Изменение климата затрагивает многие продукты нашего рациона, в том числе и молоко. Проведенное нами исследование указывает на то, что эпизоды экстремальной жары будут вызывать длительные негативные последствия для молочного животноводства. Это будет характерно даже для самых высокотехнологичных и хорошо обеспеченных ферм», — заявил профессор Университета Чикаго (США) Айал Франк, чьи слова приводит пресс-служба Еврейского университета Иерусалима.
Исследователи пришли к такому выводу при наблюдениях за тем, как колебания температуры окружающей среды влияли на состояния здоровья свыше 130 тыс. коров, обитающих на территории 300 молочных ферм в разных регионах Израиля. Значительная часть из них находится в областях с очень жарким и влажным климатом, что побудило владельцев этих коровников оснастить их специальными системами охлаждения и вентиляции.
Климатологи заинтересовались, как подобные технические приспособления помогают коровам переживать длительные волны жары, периодически поражающие эти регионы Израиля. Для получения этих сведений ученые проследили, как колебания температуры и влажности в 2009—2020 гг. влияли на ежедневный удой, а также проанализировали, как наличие системы охлаждения в коровниках влияло на уровень стресса, переносимого животными.
Проведенный исследователями анализ показал, что ежедневный удой падал примерно на 10% и оставался ниже нормы на протяжении более чем десяти дней после того, как на территории фермы устанавливалась продолжительная волна жары со средней температурой воздуха выше 26 градусов Цельсия. Этот негативный эффект, как отмечают ученые, был характерен, в том числе, для хозяйств с продвинутыми системами охлаждения и вентиляции.
Опираясь на результаты этих замеров, климатологи оценили, как глобальное потепление повлияет на удой в десяти странах с самым крупным молочным скотоводством, в том числе и в России. По словам ученых, в самых жарких странах из этой десятки, в том числе в Индии, Пакистане и Бразилии, средний суточный удой снизится на 3,5−4% уже к середине столетия. В России, США и Франции этот показатель упадет на 1,5−2%, что может негативно повлиять на благополучие многих фермерских хозяйств, подытожили ученые.