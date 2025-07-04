Российский боец спас жизнь отцу, который вынес его из-под обстрела

Российский боец из Республики Башкортостан и его отец спасли жизнь друг другу, выполняя боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Сержант с позывным «Шеф» ушел на фронт в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился его отец с позывным «Инзер».
В июле 2024 года боец подорвался на мине под Угледаром, лишившись стопы. Он пролежал под минометным обстрелом украинских войск без воды и еды более суток. «Инзер» отправился на поиски сына и на руках вынес его с поля боя, пройдя около пяти километров под вражеским огнем.
— В один момент Тимур полз впереди нас и резко закричал: «Стоп! Всем стоять! Это минное поле, я здесь и подорвался». Я огляделся — в стороне валялись берцы моего сына, автомат. Только тогда понял, что мы сбились с пути и перепутали развилки, а он нас спас благодаря тому, что хорошо запомнил местность, — рассказал военнослужащий.
В текущий момент «Шеф» чувствует себя хорошо и старается заниматься спортом, а «Инзер» продолжает участвовать в боевых действиях. Кроме того, его наградили медалью «Отец солдата», передает kp.ru.
4 декабря 2024 года стало известно, что юноша из Москвы решил поехать вслед за отцом на СВО. В текущий момент они вместе служат на Каховском направлении в Херсонской области, молодой человек служит в разведподразделении и работает с беспилотниками.