Российский боец спас жизнь отцу, который вынес его из-под обстрела

— В один момент Тимур полз впереди нас и резко закричал: «Стоп! Всем стоять! Это минное поле, я здесь и подорвался». Я огляделся — в стороне валялись берцы моего сына, автомат. Только тогда понял, что мы сбились с пути и перепутали развилки, а он нас спас благодаря тому, что хорошо запомнил местность, — рассказал военнослужащий.