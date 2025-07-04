Народные приметы на 5 июля 2025 года: что нельзя делать в Евсеев день

Устройте уборку в доме или на участке — не просто навести порядок, а провести настоящее очищение. Хорошее время для ухода за колодцем, родником, источником воды — и в прямом, и в символическом смысле. Подумайте о любви. Если вы в поиске — проявите инициативу. Если в отношениях — дайте им тепло и внимание. Соберите полезные травы, особенно если планируете заготовки на зиму. Если предстоит поездка — не бойтесь. Евсеев день благоволит путникам. Приготовьте что-то из овса: каша, лепёшки, настой — на удачу и здоровье.