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Глава Самары обсудил и президент Абхазии обсудили перспективы сотрудничества

Официальные переговоры между главой городского округа Самара Иваном Носковым и президентом Республики Абхазия Бадрой Гунбой состоялись 4 июля в столице республики Сухуме.

Официальные переговоры между главой городского округа Самара Иваном Носковым и президентом Республики Абхазия Бадрой Гунбой состоялись 4 июля в столице республики Сухуме.

Встреча прошла в деловом ключе и охватывала целый ряд важных вопросов, касающихся стратегических аспектов партнёрства между двумя странами.

Стороны обсудили реализацию совместных инициатив в сферах туризма, культуры, образования, а также развитие промышленных и сельскохозяйственных комплексов. Стороны намерены заключить договор о сотрудничестве между административным округом Гудауты и администрацией Самары.

Также стороны договорились организовать отдых и лечение разных категорий граждан, наладить обмен опытом в молодежной политике, содействовать культурному сотрудничеству путем проведения мероприятий, посвящённых культуре народов обеих сторон. Представителей Абхазии будут участвовать в праздничных событиях, приуроченных ко Дню города Самара и празднованию Дня Победы, а также совместное проведение значимых спортивных соревнований и культурных фестивалей.

По итогам переговоров глава Самары сообщил, что исполнение достигнутых договорённостей контролируется первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко лично.

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