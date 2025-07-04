У живущих в ледниках бактерий случайно нашли способность видеть ультрафиолет

«Мы предполагаем, что эти белки-криородопсины появились у данных бактерий не из-за того, что они обитают в очень холодной среде, а по той причине, что они позволяют им отслеживать опасное для их жизни ультрафиолетовое излучение. Уровень УФ-облучения в горах необычно высок, и способность отслеживать его может помогать микробам защищаться от его действия», — пояснил исследователь из EMBL Кирилл Ковалев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.