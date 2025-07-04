Силы безопасности Марий Эл переведены в режим повышенной готовности в связи с фактами падения беспилотников в соседних регионах, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что органы управления, силы и средства республики переведены в режим повышенной готовности для усиления мер безопасности и оперативного реагирования на возможные угрозы.
Зайцев также поставил задачу органам исполнительной власти и местного самоуправления повысить бдительность. Глава региона отметил, что ситуация в Марий Эл находится под контролем.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 16:00 до 18:00 мск средства ПВО сбили 16 дронов ВСУ над российскими регионами.