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Силы безопасности Марий Эл переведены в режим повышенной готовности

Глава региона Юрий Зайцев сообщил, что силы безопасности региона переведены в режим повышенной готовности.

Источник: Аргументы и факты

Силы безопасности Марий Эл переведены в режим повышенной готовности в связи с фактами падения беспилотников в соседних регионах, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что органы управления, силы и средства республики переведены в режим повышенной готовности для усиления мер безопасности и оперативного реагирования на возможные угрозы.

Зайцев также поставил задачу органам исполнительной власти и местного самоуправления повысить бдительность. Глава региона отметил, что ситуация в Марий Эл находится под контролем.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 16:00 до 18:00 мск средства ПВО сбили 16 дронов ВСУ над российскими регионами.