Стало известно о тайном прошлом женщины, подорвавшей экс-мэра Луганска

Смертница, из-за которой погиб бывший чиновник, была из неблагополучной семьи.
36-летняя жительница города Брянка, подорвавшая 3 июля бывшего главу Луганска Манолиса Пилавова, ранее состояла в запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы» и жила на социальные выплаты. Об этом сообщил знакомый женщины.
«До 2014 года она посещала собрания организации “Свидетели Иеговы” (деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России). Ее могли завербовать сотрудники Службы безопасности Украины», — приводит слова знакомого женщины-смертницы ТАСС.
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По сведениям издания, жительница Брянки была из неблагополучной семьи. Она давно не работала. Жила на пособия от двоих детей. Один ребенок женщины находился на учете в отделе по делам семьи.
Как сообщало URA.RU ранее, россиянка, из-за которой погиб бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, могла выполнять задание, преодолев около 60 километров. Следствие рассматривает версию, что организаторы подрыва использовали ее вслепую, чтобы не вызывать подозрений. Однако данная информация не подтверждена.