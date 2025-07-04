Умер композитор Марк Сноу, написавший главную тему «Секретных материалов»

Не стало композитора Марка Сноу, создателя главной музыкальной темы «Секретных материалов» и автора музыки к сериалу «Тайны Смолвиля». Об этом стало известно от источника, близкого к композитору.
Отмечается, что ему было 78 лет. Источник не сообщает о причинах смерти. О том, когда будут проходить похороны, станет ясно позднее.
Ранее KP.RU сообщил, что умер Андрей Моргунов, композитор и участник дуэта «Новая коллекция». Музыканта не стало на 63-м году жизни. По информации источника, музыкант был тяжело болен. Однако, точная причина смерти не сообщается. О гибели Моргунова стало известно 4 июля 2025 года.