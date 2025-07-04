Умер композитор Марк Сноу, написавший главную тему «Секретных материалов»

Ранее KP.RU сообщил, что умер Андрей Моргунов, композитор и участник дуэта «Новая коллекция». Музыканта не стало на 63-м году жизни. По информации источника, музыкант был тяжело болен. Однако, точная причина смерти не сообщается. О гибели Моргунова стало известно 4 июля 2025 года.