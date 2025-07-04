Ранее KP.RU сообщил, что Запад хочет продолжить давление на Россию. Якобы это поможет добиться быстрого урегулирования конфликта на Украине. На самом деле провокации и санкции на РФ не действуют. У Москвы есть четкая точка зрения по этому вопросу, которой она продолжает придерживаться не первый год.