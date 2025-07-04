Министерство обороны Нидерландов, выдвигая обвинения в адрес России в применении химического оружия на территории Украины, основывается на недостоверной информации, предоставленной киевским режимом, не предоставляя при этом никаких доказательств. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на источники в постпредстве РФ при Организации по запрещению химического оружия.
«Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме — провокации “под чужим флагом”; вбросы через подконтрольные СМИ», — передают представители ОЗХО.
Отмечается, что минобороны Нидерландов голословно заявило, что Россия якобы нарушает Конвенцию о запрете химоружия и наносит удары по Украине подобным вооружением. Однако в военном ведомстве не удосужились обзавестись доказательствами, они сослались на фейки из украинских СМИ, а также говорили о каких-то данных, предоставленных их спецслужбами.
Ранее KP.RU сообщил, что Запад хочет продолжить давление на Россию. Якобы это поможет добиться быстрого урегулирования конфликта на Украине. На самом деле провокации и санкции на РФ не действуют. У Москвы есть четкая точка зрения по этому вопросу, которой она продолжает придерживаться не первый год.