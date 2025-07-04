В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке Агибалова и Рабочей

В Самаре в ночь с четверга на пятницу, с полуночи 4 июля до полуночи 8 июля включительно, власти планируют ограничить проезд автотранспорта на участке пересечения улиц Агибалова и Рабочей. Ограничительные меры вводятся в связи с проведением ремонтных работ на городских теплосетях.
Изменится схема движения автобусов и троллейбусов. Маршрутные автобусы №№ 1, 5, 11, 13, 22, 37, 50, 67, 90, 4, 84 и 99 отправятся в объезд по улицам Агибалова, Вилоновской, Арцыбушевской, Красноармейской и снова вернутся на улицу Агибалова, следуя дальше по обычному маршруту.
Что касается электротранспорта, то семь автобусных маршрутов (№№ 4, 6, 12, 15, 16, 17 и 20) также претерпят изменения:
Маршруты №№ 4 и 15 направляются прямо по улице Мичурина, затем переходят на улицы Чкалова, Буянова, Маяковского, Коммунистическую, вновь возвращаясь на Чкалова и завершают путь на улицах Мичурина и Буянова. Обратно едут через Губернский рынок, проезжая по той же схеме.
Для маршрута №№ 12, 17 и 20 предусмотрено движение по ул. Коммунистической, Ульяновской, Буянову, Маяковскому переулку и обратно на ул. Коммунистическую вплоть до остановки «улица Владимирская». Обратный путь пролегает от Губернского рынка по аналогичным улицам.
Наконец, маршруты №№ 6 и 16 пройдут прямой дорогой по улицам Ульяновской, Самарской и Некрасовской, а обратный путь изменится лишь на небольшом отрезке от Куйбышева до Губернского рынка.
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