Триумф Рублева и уход Рахимовой: как прошли матчи Уимблдона 4 июля

Уимблдон-2025 — международный теннисный турнир, один из четырех турниров «Большого шлема». Соревнования проводятся в Уимблдоне (Лондон, Великобритания). Женские одиночные соревнования запланированы на период с 30 июня по 12 июля. В пятницу, 4 июля, состоялся пятый игровой день этого престижного турнира. В рамках программы дня были проведены встречи третьего круга среди мужчин и женщин в одиночном разряде, продолжились состязания в парном разряде, а также стартовали матчи в смешанных парах.