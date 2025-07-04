Триумф Рублева и уход Рахимовой: как прошли матчи Уимблдона 4 июля

Андрей Рублев вышел в четвертый круг.
В пятницу, 4 июля, прошли теннисные матчи в рамках турнира Уимблдон. В них приняли участие 11 россиян. Трое из них не продолжат участие в соревнованиях. О том, как проходили соревнования — в материале URA.RU.
Когда и где проходит Уимблдон-2025.
Уимблдон-2025 — международный теннисный турнир, один из четырех турниров «Большого шлема». Соревнования проводятся в Уимблдоне (Лондон, Великобритания). Женские одиночные соревнования запланированы на период с 30 июня по 12 июля. В пятницу, 4 июля, состоялся пятый игровой день этого престижного турнира. В рамках программы дня были проведены встречи третьего круга среди мужчин и женщин в одиночном разряде, продолжились состязания в парном разряде, а также стартовали матчи в смешанных парах.
Кто из российских теннисистов вышел на корт 4 июля.
4 июля 2025 года на корты Всеанглийского клуба вышли следующие игроки из России: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Камилла Рахимова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Полина Кудерметова, Александра Панова и Ирина Хромачева.
Кто победил на старте турнира 4 июля.
Хромачева сыграла в паре с американце Уитроу Киселев Сергей / Агентство «Москва».
4 июля российская теннисистка Александра Панова вышла на корт в паре с американцем Натаниэлем Лэммонсом. Им противостояли Кевино Кравиц из Германии и Эллен Перес из Австралии. В первом раунде парных смешанных соревнований Панова и Лэмммонс одержали победу и вышли во второй круг.
Игра завершилась со счетом 7:6, 6:4. Также в этот день во второй тур вышла россиянка Ирина Хромачева. В паре с американцем Джексоном Уитроу Хромачева продемонстрировала отличную игру, не оставив шансов дуэту Джулиана Олмоса и Ллойда Гласспула. Счет игры — 6:3, 6:3.
Кто прошел в третий раунд 4 июля.
Российская теннисистка Людмила Самсонова вместе с американкой Николь Меликар-Мартинес обеспечила себе выход в третий раунд женского парного разряда на Уимблдоне. Они одержали победу над дуэтом Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) и Алисия Паркс (США). Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4.
Павлюченкова вышла в следующий турнирФото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press.
Екатерина Александрова также проходит в третий раунд в паре с китайской спортсменкой Чжан Шуай. Они победили в матче второго раунда Уимблдона в женском парном разряде японско-индонезийскую пару Эри Ходзуми и Алдилу Сутджиаджи. Игра завершилась со счетом 7:6, 5:7, 6:2.
Российский дуэт Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий тур Уимблдона. Они одержали победу в матче с американкой Куинн Глисон и Ингрид Мартинс. Счет игры составил 7:5, 6:3.
Кто прошел в четвертый раунд 4 июля.
Самсонова прошла в третий раундФото: Владимир Астапкович / РИА Новости.
Российский теннисист Андрей Рублев одержал уверенную победу над представителем Франции Адрианом Маннарино в поединке третьего круга Уимблдонского турнира. Матч завершился в пользу Рублева со счетом 7:5, 6:2, 6:3. На данный момент спортсмен занимает 14-е место в рейтинге ATP, однако по итогам Уимблдона он повысит свою позицию.
Благодаря этому Рублев опередит Даниила Медведева, который до сих пор оставался первой ракеткой России, но завершил выступление на турнире после поражения в первом раунде. Анастасия Павлюченкова также вышла в четвертый круг. В матче третьего круга россиянка победила японку Наоми Осаку со счетом 3:6, 6:4, 6:4.
5 июля соревнования продолжатся URA.RUРасписание турниров среди женщин URA.RUРасписание турниров среди женщин URA.RUРасписание турниров среди мужчин URA.RUРасписание турниров смешанного разряда URA.RU.
Теннисисты, выбывшие из турнира 4 июля.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссиянка Рахимова проиграла Носковой в третьем круге Уимблдона.
Российская теннисистка Александра Панова и ее партнерша из Китая Гуо Ханью завершили выступление на Уимблдоне, уступив во втором круге парного разряда. Их соперницами стали представительница Венгрии Тимеа Бабош и бразильянка Луиза Стефани. Встреча завершилась победой Бабош и Стефани со счетом 7:6, 6:7, 6:3.
Российская теннисистка Камилла Рахимова завершила выступление на Уимблдоне, не сумев пробиться в ⅛ финала одиночного разряда. В поединке третьего круга она уступила Линде Носковой из Чехии.
Кроме того, Полина Кудерметова из России и ее партнерша Зейнеп Сенмез из Турции завершили борьбу в парном разряде. Во втором круге они проиграли дуэту Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) со счетом 3:6, 3:6.