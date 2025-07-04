Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психотерапевт рассказала, как распознать в себе трудоголика

Психотерапевт Крашкина: чувство вины за отдых — симптом трудоголизма.

Источник: Комсомольская правда

Трудолюбие или уже трудоголизм — отличить два эти понятия в современном успешного человека бывает непросто. О том, как определить, что любовь к работе переросла в зависимость, рассказала в беседе с «РИАМО» врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

— Постоянная усталость, проблемы со сном, ухудшение общего самочувствия — все это может говорить о том, что работа стала занимать слишком большое место в жизни. Если вы начинаете испытывать чувство вины или тревоги каждый раз, когда просто даете себе паузу, это тоже признак трудоголизма, — пояснила эксперт.

Специалист добавила, что также следует насторожиться тем, кто не может остановиться и даже во время отдыха начинает поиск новых задач.

Ранее 360.ru сообщил, что трудоголизм может быть вызван нехваткой знаний, перфекционизмом и завышенными требованиями к себе. По словам экспертов, решать проблемы следует путем обучения, обращения за помощью к опытным наставникам и изучением инструментов автоматизации.