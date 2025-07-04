Психотерапевт рассказала, как распознать в себе трудоголика

Трудолюбие или уже трудоголизм — отличить два эти понятия в современном успешного человека бывает непросто. О том, как определить, что любовь к работе переросла в зависимость, рассказала в беседе с «РИАМО» врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
— Постоянная усталость, проблемы со сном, ухудшение общего самочувствия — все это может говорить о том, что работа стала занимать слишком большое место в жизни. Если вы начинаете испытывать чувство вины или тревоги каждый раз, когда просто даете себе паузу, это тоже признак трудоголизма, — пояснила эксперт.
Специалист добавила, что также следует насторожиться тем, кто не может остановиться и даже во время отдыха начинает поиск новых задач.
Ранее 360.ru сообщил, что трудоголизм может быть вызван нехваткой знаний, перфекционизмом и завышенными требованиями к себе. По словам экспертов, решать проблемы следует путем обучения, обращения за помощью к опытным наставникам и изучением инструментов автоматизации.