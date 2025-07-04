Психотерапевт рассказала, как распознать в себе трудоголика

— Постоянная усталость, проблемы со сном, ухудшение общего самочувствия — все это может говорить о том, что работа стала занимать слишком большое место в жизни. Если вы начинаете испытывать чувство вины или тревоги каждый раз, когда просто даете себе паузу, это тоже признак трудоголизма, — пояснила эксперт.